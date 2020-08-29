Новичок ЦСКА Лайпсик прилетел в Москву

Новичок ЦСКА Брендан Лайпсик вечером 28 августа прилетел в Москву и в ближайшее время присоединится к команде Игоря Никитина.

Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

«Друзья, я только что прибыл в Москву, не могу дождаться сезона, чтобы сыграть за ЦСКА», – заявил канадец пресс-службе клуба.

В составе «Торонто», «Вегаса», «Ванкувера», «Лос-Анджелеса» и «Вашингтона» Брендан сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 187 матчей, набрав 59 очков (16+43). В сезоне-2019/20 Лайпсик забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач в 61 матче в составе «Кэпиталз».