Игорь Никитин: Хватало и брака, и глупостей, но это летний хоккей

Игорь Никитин оценил качество игры хоккеистов ЦСКА в матче против «Динамо», который они выиграли в серии буллитов, уступая 1:3 после первого периода.

«Поблагодарил ребят за то, что по ходу матча сумели перестроиться прежде всего в плане психологии после трех пропущенных шайб, – цитирует слова Никитина официальный сайт КХЛ. – Хватало сегодня и брака, и глупостей. Но это летний хоккей, от него никуда не уйти. Главное сейчас – игровая практика. Проявили характер – молодчики.

Слепышев, Кемпе и Голдобин играли вместе. Первая игра для них долгое время они не выходили на лед. Посмотрим, что будет дальше. Они только три-четыре дня катаются вместе. Надеемся на них, но пока загадывать рано. Надеемся, что каждый из них дополнит друг друга.

На Лайпсика мы рассчитываем в топ-6 однозначно. У него есть и бомбардирские качества, и опыт игры в сдерживающих звеньях. Опытный парень».

Сегодня 29 августа ЦСКА на Кубка мэра Москвы сыграет со «Спартаком».