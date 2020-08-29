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29 августа 00:40
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Никитин: Хватало и брака, и глупостей, но это летний хоккей

Главный тренер ЦСКА оценил победу над «Динамо» в серии буллитов на Кубке мэра Москвы.

Игорь Никитин оценил качество игры хоккеистов ЦСКА в матче против «Динамо», который они выиграли в серии буллитов, уступая 1:3 после первого периода.

«Поблагодарил ребят за то, что по ходу матча сумели перестроиться прежде всего в плане психологии после трех пропущенных шайб, – цитирует слова Никитина официальный сайт КХЛ. – Хватало сегодня и брака, и глупостей. Но это летний хоккей, от него никуда не уйти. Главное сейчас – игровая практика. Проявили характер – молодчики.

Слепышев, Кемпе и Голдобин играли вместе. Первая игра для них долгое время они не выходили на лед. Посмотрим, что будет дальше. Они только три-четыре дня катаются вместе. Надеемся на них, но пока загадывать рано. Надеемся, что каждый из них дополнит друг друга.

На Лайпсика мы рассчитываем в топ-6 однозначно. У него есть и бомбардирские качества, и опыт игры в сдерживающих звеньях. Опытный парень».

Сегодня 29 августа ЦСКА на Кубка мэра Москвы сыграет со «Спартаком».

источник: КХЛ
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Игорь Никитин: Хватало и брака, и глупостей, но это летний хоккей
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