Генеральный менеджер «Каролины»: Чем скорее мы продлим контракт со Свечниковым, тем лучше

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с продлением контракта с нападающим Андреем Свечниковым и защитником Дуги Хэмилтоном.

«Безусловно, это два важных игрока для нашего клуба, так что чем скорее мы их подпишем, тем лучше. Точного времени нет. Дедлайнов нет. У них обоих осталось по году контракта. У нас хорошие отношения с обоими игроками. И я жду, что они оба останутся тут», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

Напомним, 20-летний Свечников выступает за «Каролину» с 2019 года. Контракт россиянина будет действовать еще один год, после чего игрок станет ограниченно свободным агентом.

В шести встречах плей-офф Кубка Стэнли Свечников набрал 7 (4+3) очков.