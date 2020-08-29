«Витязь» обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы

В очередном матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы «Витязь» в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Линус Хульстрем и Джастин Дэнфорт, оформивший дубль. У динамовцев шайбы на свой счет записали Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев.

«Витязь» одержал победы во всех трех матчах и стал победителем турнира. «Динамо» потерпело три поражения.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Обе команды начнут чемпионат на выезде. 4 сентября «Витязь» встретится с «Ак Барсом», а днем позже «Динамо» - с «Авангардом».

Предсезонный турнир Кубок Мэра Москвы