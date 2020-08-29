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29 августа 17:41
автор: Юрий Нечаев

«Витязь» обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

В очередном матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы «Витязь» в овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Линус Хульстрем и Джастин Дэнфорт, оформивший дубль. У динамовцев шайбы на свой счет записали Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев.

«Витязь» одержал победы во всех трех матчах и стал победителем турнира. «Динамо» потерпело три поражения.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Обе команды начнут чемпионат на выезде. 4 сентября «Витязь» встретится с «Ак Барсом», а днем позже «Динамо» - с «Авангардом».

Предсезонный турнир Кубок Мэра Москвы

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Кагарлицкий, 50:22 (бол.). Шипачев, 56:15 — Хульстрем, 47:47. Дэнфорт, 57:42, 60:15.

источник: «Советский спорт»
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