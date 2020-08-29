Игорь Никитин: Сейчас ЦСКА ждет длинный путь, будут и победы, и поражения

- Работы много еще нам предстоит, за три игры ментальные, скажем так, моменты не создать. Наша прошлая команда, чемпионская команда не за один день родилась, мы через многое прошли. Сейчас нас ждет длинный путь, будут и победы, и поражения, - приводит слова Никитина «РИА Новости».

Напомним, что в субботу ЦСКА обыграл «Спартак» в заключительном матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы со счетом 5:2. По итогам турнира армейцы набрали четыре очка и заняли третью строчку в турнирной таблице.