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30 августа 06:16
автор: Артур Гичунцев

26 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

Встреча прошла в Торонто.

Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» – «Филадельфия» завершился в пользу «островитян» – 3:1.

В составе победителей точными бросками отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Ли. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 бросков из 27.

У «летчиков» отличился Тайлер Питлик. Еще один хоккеист из РФ – защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл почти 25 минут и не отметился голевыми действиям на льду.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка. Следующий матч состоится 31 августа и стартует в 03.00 мск.

Кубок Стэнли. Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: 0:1 – 14 Питлик (Нисканен, Лоутон); 1:1 – 27 Мартин (Эберле, Барзэл); 2:1 – 39 Комаров (Брассар); 3:1 – 43 Ли (Пулок, Эберле)

Счет в серии: 2-1

источник: «Советский спорт»
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