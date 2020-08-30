26 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» – «Филадельфия» завершился в пользу «островитян» – 3:1.

В составе победителей точными бросками отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Ли. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 бросков из 27.

У «летчиков» отличился Тайлер Питлик. Еще один хоккеист из РФ – защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл почти 25 минут и не отметился голевыми действиям на льду.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка. Следующий матч состоится 31 августа и стартует в 03.00 мск.

Кубок Стэнли. Плей-офф