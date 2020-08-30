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30 августа 08:00
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Тампы» Купер: Кучеров – фантастический игрок, доверяю ему в любых ситуациях

Специалист похвалил россиянина, а также подчеркнул, что он играет важную роль для всей команды.

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о выступлении Никиты Кучерова после победы над «Бостоном» (3:1) четвертом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Куч – фантастически одаренный игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Хоккеисты, известные исключительно своими бомбардирскими качествами, нередко выигрывают «Харт Трофи» или видят свои фотографии на первых полосах газет.

Но помимо них, есть и те, кто играет в 200-футовый хоккей. Эти ребята есть и у «Бостона», в том числе в их топ-звене, и они есть у нас. Но если вы как следует приглядитесь к атакующим игрокам, то поймете, что они проводят на льду столько времени, потому что они умны и знают, как нужно действовать в собственной зоне. Их было бы невозможно бросать в игру на 20 с лишним минут за матч, если бы они этого не делали.

Рост Куча в этом аспекте – одна из причин, почему мы сейчас так успешны. Тренеры отправляют игроков на лед не из-за их фамилий, а потому, что доверяют им. И я доверяю Кучу в любых ситуациях», – сказал тренер «молний» пресс-службе НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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Тренер «Тампы» Купер: Кучеров – фантастический игрок, доверяю ему в любых ситуациях
Специалист похвалил россиянина, а также подчеркнул, что он играет важную роль для всей команды.
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