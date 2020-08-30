Варламов – после победы над «Филадельфией»: Это был особенный матч для меня

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов пообщался с пресс-службой НХЛ после победы над «Филадельфией» (3:1) в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась.

Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф», – сказал голкипер.

После сегодняшней игры счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка. Следующий матч состоится 31 августа и стартует в 03.00 мс