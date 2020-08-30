Виктор Хедман: Василевский - лучший вратарь в НХЛ. Его игра сильно помогает «Тампе»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал победу своей команды над «Бостоном» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы – ответственная команда. Действуем всей пятеркой, а Василевский блестяще нас страхует. Если каждый и дальше будет выполнять свою роль, нас будет сложно обыграть. Наличие лучшего вратаря в НХЛ, естественно, тоже сильно помогает, но сейчас мне очень нравится, как мы обороняемся», – цитирует Хедмана пресс-служба Лиги.

Напомним, вчера «Тампа» обыграла «Бостон» в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Ондржей Палат, а Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.

Вратарь «Лайтнинг» Василевский отразил 29 из 30 бросков.