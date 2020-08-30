ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 августа 11:03
автор: Юрий Нечаев

Виктор Хедман: Василевский - лучший вратарь в НХЛ. Его игра сильно помогает «Тампе»

«Лайтнинг» близки к выходу в финал Восточной конференции.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал победу своей команды над «Бостоном» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы – ответственная команда. Действуем всей пятеркой, а Василевский блестяще нас страхует. Если каждый и дальше будет выполнять свою роль, нас будет сложно обыграть. Наличие лучшего вратаря в НХЛ, естественно, тоже сильно помогает, но сейчас мне очень нравится, как мы обороняемся», – цитирует Хедмана пресс-служба Лиги.

Напомним, вчера «Тампа» обыграла «Бостон» в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Ондржей Палат, а Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.

Вратарь «Лайтнинг» Василевский отразил 29 из 30 бросков.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Тампы».

Следующий матч команды проведут 1 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стартовало производство новой специальной версии LADA - Granta Cross QuestОсака и Азаренко поборются за главный приз теннисного турнира в СШАKia Sorento последней генерации начали собирать в РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаС женой, как у Задорова можно сбежать хоть на необитаемый остров
Виктор Хедман: Василевский - лучший вратарь в НХЛ. Его игра сильно помогает «Тампе»
«Лайтнинг» близки к выходу в финал Восточной конференции.
30.08.2020 11:03
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Барри Троц: Варламов знает, что нужно делать после проигрышей. Это качество настоящего профессионала
В последнем матче с «Брюинз» российский вратарь оформил 26 сэйвов.
30.08.2020 11:02
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Варламов – после победы над «Филадельфией»: Это был особенный матч для меня
Российский вратарь оформил 26 сэйвов.
30.08.2020 09:29
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Тампы» Купер: Кучеров – фантастический игрок, доверяю ему в любых ситуациях
Специалист похвалил россиянина, а также подчеркнул, что он играет важную роль для всей команды.
30.08.2020 08:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вегас» одолел «Ванкувер» и повел в серии
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
30.08.2020 07:41
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
26 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»
Встреча прошла в Торонто.
30.08.2020 06:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Игорь Никитин: Сейчас ЦСКА ждет длинный путь, будут и победы, и поражения
Главный тренер ЦСКА сообщил, что армейцам предстоит еще много работы.
29.08.2020 23:50
Хоккей
Олег Знарок: Проигрываешь, когда совершаешь непозволительные ошибки
Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче за Кубок мэра Москвы.
29.08.2020 22:40
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в заключительном матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты «Спартака» потерпели поражение от ЦСКА в матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы со счетом 2:5.
29.08.2020 22:15
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» и увеличить преимущество в серии
Встреча состоялась в Торонто.
29.08.2020 22:00
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика