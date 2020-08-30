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30 августа 13:23
автор: Юрий Нечаев

Нападающий Кравцов следующий сезон проведет в «Тракторе»

Права на хоккеиста принадлежат «Рейнджерс».

Нападающий Виталий Кравцов в следующем сезоне будет выступать за «Трактор».

Челябинский клуб объявил о том, что достиг договоренности с «Рейнджерс» об аренде игрока.

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⚡️Виталий Кравцов @kravtsov93 присоединился к «Трактору» ⚡️ В составе «чёрно-белых» форвард проведёт полноценный сезон. Нападающий Виталий Кравцов следующий сезон проведёт в «Тракторе». Клуб достиг договорённости с «Нью-Йорк Рейнджерс» об аренде хоккеиста на один год. С форвардом заключён двусторонний контракт. 💬 Роман Беляев, спортивный директор клуба: «Достигнута договорённость, что Кравцов этот сезон полностью проведёт в «Тракторе». Это было желанием самого игрока и нашим главным условием. Он очень мотивирован и хочет играть за «Трактор». Хорошо, что Виталий присоединится к команде до начала чемпионата — он успеет влиться в коллектив, адаптироваться. Это не должно занять для него много времени, поскольку со многими хоккеистами он знаком, понимает требования тренерского штаба. Кравцов обладает большим талантом, но сегодня этого недостаточно, прошлый сезон он едва ли может занести себе в актив. Ему важно сделать правильные выводы, пересмотреть своё отношение к работе, добавить профессионализма и трудолюбия. Сейчас всё зависит только от него, следующий сезон может стать определяющим в его карьере». ℹ️ Виталий Кравцов Нападающий Родился 23 декабря 1999 года во Владивостоке Рост: 192 см Вес: 83 кг Хват: левый Драфт НХЛ: в 2018 году выбран в 1 раунде под номером 9 «New York Rangers» Карьера: «Челмет» ВХЛ – 2016/2017-2019/2020, «Трактор» – 2016/2017-2019/2020, Hartford Wolf Pack, AHL - 2019/2020, юниорская, молодежная, олимпийская и национальная сборная России. #хктрактор #толькочернобелый

Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor)

20-летний Кравцов был выбран нью-йоркским клубом на драфте 2018 года под номером «9». За «Рейнджерс» россиянин не провел ни одного матча.

С 2016 по 2019 год Кравцов уже выступал за «Трактор». Всего в КХЛ он провел 125 матчей и набрал 45 (21+24) очков.

Добавим, что в первом матче нового сезона «Трактор» на своем льду сыграет с «Автомобилистом». Встреча состоится 3 сентября.

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Нападающий Кравцов следующий сезон проведет в «Тракторе»
Права на хоккеиста принадлежат «Рейнджерс».
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