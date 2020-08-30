Нападающий Кравцов следующий сезон проведет в «Тракторе»

Челябинский клуб объявил о том, что достиг договоренности с «Рейнджерс» об аренде игрока.

Нападающий Виталий Кравцов в следующем сезоне будет выступать за «Трактор».

20-летний Кравцов был выбран нью-йоркским клубом на драфте 2018 года под номером «9». За «Рейнджерс» россиянин не провел ни одного матча.

С 2016 по 2019 год Кравцов уже выступал за «Трактор». Всего в КХЛ он провел 125 матчей и набрал 45 (21+24) очков.

Добавим, что в первом матче нового сезона «Трактор» на своем льду сыграет с «Автомобилистом». Встреча состоится 3 сентября.