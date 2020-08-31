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31 августа 13:07
автор: Владислав Корегин

Алексей Морозов: Матчи КХЛ без зрителей будут проводиться в Казахстане, Череповце и Новосибирске

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, смогут ли болельщики посещать матчи команд в сезоне-2020/21.

– По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и еще продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Таким образом, «Барыс», «Северсталь» и «Сибирь», представляющие Казахстан, Череповец и Новосибирск соответственно, пока не смогут рассчитывать на поддержку своих фанатов в домашних встречах.

Напомним, что новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября с матча между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: КХЛ
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