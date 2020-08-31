Алексей Морозов: В ближайшие дни иностранные игроки и персонал «Куньлуня» получат российскую визу

– В ближайшие дни иностранные игроки, персонал клуба смогут получить российскую визу. Да, команда, по сути, начнет сезон с листа, но все стороны сделали все от них зависящее, чтобы ускорить процесс оформления документов. Арена в Мытищах проинспектирована и ведется подготовка к домашним матчам в середине сентября, – приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее пресс-служба «Куньлуня» сообщила, что команда проведет старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги российскими хоккеистами.Такое решение было принято в связи с тем, что приезд иностранных игроков в клуб пока не согласован.

Также стало известно о том, что пекинская команды будет проводить домашние матчи КХЛ в Мытищах.

В первом матче сезона подопечные Алексея Ковалева сыграют в гостях против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 4 сентября.