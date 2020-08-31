В НХЛ вновь не выявлено заболевших коронавирусом

НХЛ сообщила о том, что по результатам очередного этапа тестирования на коронавирус среди участников продолжающегося плей-офф заболевших не выявлено.

В сообщении на официальном сайте Лиги говорится, что в период с 23 по 29 августа было выполнено 2814 тестов, каждый из которых показал отрицательный результат.

NHL statement on COVID-19 testing results: pic.twitter.com/ChmajJs8E8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 31, 2020

НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты.