ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 августа 21:35
автор: Юрий Нечаев

В НХЛ вновь не выявлено заболевших коронавирусом

Матчи плей-офф проходят в Торонто и Эдмонтоне.

НХЛ сообщила о том, что по результатам очередного этапа тестирования на коронавирус среди участников продолжающегося плей-офф заболевших не выявлено.

В сообщении на официальном сайте Лиги говорится, что в период с 23 по 29 августа было выполнено 2814 тестов, каждый из которых показал отрицательный результат.

НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты.

Напомним, матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Xiaomi анонсировала третье поколение технологии подэкранных камерПроизошел сплит акций Apple и Tesla: акции упали в цене в 4 и 5 разТиаго Силва официально в «Челси»Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддомеЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаШирокову не простили избиение судьи
В НХЛ вновь не выявлено заболевших коронавирусом
Матчи плей-офф проходят в Торонто и Эдмонтоне.
31.08.2020 21:35
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Хет-трик Ткачева помог «Локомотиву» разгромить «Куньлунь» в контрольном матче
«Локомотив» уверенно разобрался с «Куньлунем» (7:0) в рамках товарищеского матча перед стартом нового сезона КХЛ.
31.08.2020 17:38
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В КХЛ выявлен 131 положительный тест на коронавирус, 57 человек выздоровели
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о текущем положении с игроками, заболевшими коронавирусом.
31.08.2020 17:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью» в контрольном матче
Хоккеисты московского «Динамо» победили «Сибирь» (2:1) в рамках товарищеской встречи перед началом нового сезона КХЛ.
31.08.2020 15:48
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Алексей Морозов: В ближайшие дни иностранные игроки и персонал «Куньлуня» получат российскую визу
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с участием в новом сезоне «Куньлунь Ред Стар».
31.08.2020 13:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Алексей Морозов: Матчи КХЛ без зрителей будут проводиться в Казахстане, Череповце и Новосибирске
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, смогут ли болельщики посещать матчи команд в сезоне-2020/21.
31.08.2020 13:07
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Проворов – после поражения от «Айлендерс»: Ничего не кончено. Мы знаем, как преодолевать сложности
«Летчики» уступают в серии со счетом 1-3.
31.08.2020 10:24
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вегас» упрочил преимущество в серии с «Ванкувером»
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
31.08.2020 08:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Даллас» обыграл «Колорадо», Гурьянов забросил шайбу
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
31.08.2020 06:37
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Гол Проворова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс»
Встреча прошла в Торонто (Канада).
31.08.2020 06:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика