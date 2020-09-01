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01 сентября 07:30

Трэвис Грин: Гарантирую, что «Ванкувер» будет готов к завтрашнему матчу

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф с «Вегасом».

- Я гарантирую вам, что команда будет готова к завтрашнему матчу. Нам нужно выиграть одну встречу. Выиграем ее и начнем готовиться к следующей. Наши ребята давно в хоккее, они участвовали в очень важных играх. Хочу верить, что в этом году нас ждут еще более ответственные поединки, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что счет в серии ¼ финала Кубка Стэнли между «Ванкувером» и «Вегасом» - 3-1 в пользу «Голден Найтс». Пятый матч состоится завтра в 4:45 по московскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
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