Трэвис Грин: Гарантирую, что «Ванкувер» будет готов к завтрашнему матчу

- Я гарантирую вам, что команда будет готова к завтрашнему матчу. Нам нужно выиграть одну встречу. Выиграем ее и начнем готовиться к следующей. Наши ребята давно в хоккее, они участвовали в очень важных играх. Хочу верить, что в этом году нас ждут еще более ответственные поединки, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что счет в серии ¼ финала Кубка Стэнли между «Ванкувером» и «Вегасом» - 3-1 в пользу «Голден Найтс». Пятый матч состоится завтра в 4:45 по московскому времени.