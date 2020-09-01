Брюс Кэссиди: Мы разочарованы, хотели продолжить серию с «Тампой»

- Мы разочарованы. Хотели продолжить серию. Разумеется, Мы оказались в непростой ситуации, но, считаю, действовали достаточно хорошо, чтобы выиграть сегодня вечером, дойти до шестой игры, а затем посмотреть, что случиться, - цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

Напомним, что во вторник «Лайтнинг» одержали победу над «Бостоном» в пятом матче серии со счетом 3:2 и выиграли серию до четырех побед (4-1).

В полуфинале турнира «Тампа-Бэй» сыграет с победителем пары «Филадельфия» - «Айлендерс».