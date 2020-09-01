В «Тампе» надеются, что Кучеров избежал серьезной травмы

- Он действительно вернулся после этого и немного поиграл, поэтому, очевидно, мы полны надежд, и, может быть, я не знаю, надеюсь, у нас будет небольшой перерыв здесь, чтобы мы могли дать отдых нашим ребятам, включая его, - передает слова Купера телеканал Sportsnet.

Напомним, что в матче, который состоялся во вторник, защитник «Бостона» Здено Хара клюшкой попал в лицо Кучерову. Российский форвард с трудом покинул лед и в первом периоде на лед больше не возвращался. Нападающий вернулся на площадку во втором периоде, но вновь покинул ее за семь минут до конца.

Добавим, что в 13 играх плей-офф текущего сезона Кучеров набрал 16 (4+12) очков.