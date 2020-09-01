Джон Купер: Никаких сомнений, что Василевский проделал фантастическую работу

- Вклад в победу внес каждый. Что касается нагрузки на Василевского - послушайте, у него была пятимесячная пауза, так что, по-моему, он сам сейчас хочет играть как можно больше. И чувствует себя довольно свежим. Он молодой парень, и нам довольно комфортно, особенно в ситуации, в которой нам посчастливилось выиграть первые две серии в пяти матчах, и Васи успевает получать адекватный отдых. Кроме того, мне кажется, что после случившегося в прошлом году все ребята хотят быть на льду, чтобы переписать эту историю. Как бы то ни было, он проделал за нас фантастическую работу, в этом никаких сомнений, - передает слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во вторник «Лайтнинг» одержали победу над «Бостоном» в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:2 и выиграли серию до четырех побед (4-1).

В полуфинале турнира «Тампа-Бэй» сыграет с победителем пары «Филадельфия» - «Айлендерс».