Энтони Сирелли: Василевский был просто невероятен весь сезон и плей-офф

- Да, Васи был просто невероятен за нас. Весь сезон и весь плей-офф. Да что там: все то время, что я нахожусь в команде, он является нашим хребтом. Его сэйвы делают нас более уверенными. Нам всем намного комфортнее, зная, что даже если мы допустим ошибку, Васи ее подчистит, - передает слова Сирелли пресс-служба НХЛ.

Напомним, что во вторник «Лайтнинг» одержали победу над «Бостоном» в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:2 и выиграли серию до четырех побед (4-1). Отметим, что в этой встрече Василевский отразил 45 бросков из 47.

В полуфинале турнира «Тампа-Бэй» сыграет с победителем пары «Филадельфия» - «Айлендерс».