Игорь Ларионов: Потолок зарплат повысит конкуренцию между клубами КХЛ

– Потолок зарплат – это правильное решение, направленное на повышение конкуренции между клубами, конкуренции за игроков между клубами и, как следствие, выравнивание клубов по уровню игры и повышение интереса к хоккею в целом. Мы должны исходить из конечной цели, – цитирует Ларионова «РИА Новости».

Напомним, что начиная с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллиона рублей. В случае превышения клубом потолка заработных плат не более чем на два процента, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на два процента совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.