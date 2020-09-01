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01 сентября 12:01

Игорь Ларионов: Потолок зарплат повысит конкуренцию между клубами КХЛ

Вице-президент «Нефтехимика» Игорь Ларионов поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.

– Потолок зарплат – это правильное решение, направленное на повышение конкуренции между клубами, конкуренции за игроков между клубами и, как следствие, выравнивание клубов по уровню игры и повышение интереса к хоккею в целом. Мы должны исходить из конечной цели, – цитирует Ларионова «РИА Новости».

Напомним, что начиная с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллиона рублей. В случае превышения клубом потолка заработных плат не более чем на два процента, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на два процента совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

источник: «РИА Новости»
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Игорь Ларионов: Потолок зарплат повысит конкуренцию между клубами КХЛ
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