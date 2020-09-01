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01 сентября 16:07
автор: Виктор Шарафудинов

Домашние матчи «Сибири» в КХЛ смогут посещать не более 1 855 зрителей

Регулярный чемпионат стартует завтра 2 сентября.

Пресс-служба новосибирской «Сибири» сообщает, что клуб сможет принимать 25% зрителей на домашних матчах в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21.

ЛДС «Сибирь» в Новосибирске вмещает 7 420 зрителей. Таким образом, на домашних встречах команды смогут присутствовать 1 855 болельщиков.

Приоритет при покупке билетов будет отдан владельцам сезонных абонементов.

«Сибирь» стартует в КХЛ 3 сентября в гостях у «Авангарда». Первую домашнюю игру новосибирская команда проведет 10 сентября против ЦСКА.

источник: ХК «Сибирь»
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Домашние матчи «Сибири» в КХЛ смогут посещать не более 1 855 зрителей
Регулярный чемпионат стартует завтра 2 сентября.
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