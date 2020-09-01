Домашние матчи «Сибири» в КХЛ смогут посещать не более 1 855 зрителей

Пресс-служба новосибирской «Сибири» сообщает, что клуб сможет принимать 25% зрителей на домашних матчах в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21.
ЛДС «Сибирь» в Новосибирске вмещает 7 420 зрителей. Таким образом, на домашних встречах команды смогут присутствовать 1 855 болельщиков.
Приоритет при покупке билетов будет отдан владельцам сезонных абонементов.
«Сибирь» стартует в КХЛ 3 сентября в гостях у «Авангарда». Первую домашнюю игру новосибирская команда проведет 10 сентября против ЦСКА.
источник: ХК «Сибирь»