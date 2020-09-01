Домашние матчи «Сибири» в КХЛ смогут посещать не более 1 855 зрителей

Виктор Хедман: Не видел, как шайба залетела в ворота «Бостона», но увидел, что остальные празднуют

Защитник «Тампа-Бэй» заявил, что не видел, как забросил победную шайбу в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном».