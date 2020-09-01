СМИ: Нападающий Каменев перешел из «Колорадо» в СКА

Сolorado Hockey Now сообщает, что 24-летний российский нападающий Владислав Каменев перешел из клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» в петербургский СКА.

Агент хоккеиста Марк Гандлер сообщил порталу, что контракт Каменева с командой КХЛ рассчитан на два года.

В сезоне-2019/20 Владислав сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 очков (1+8). Его не включили в заявку на плей-офф.

Всего Каменев провел в элитной североамериканской лиге 66 встреч, отметившись 13 очками (3+10). Ранее он выступал за «Нэшвилл Предаторз».

В КХЛ центрфорвард в прошлом выступал за магнитогорский «Металлург», сыграв 67 матчей и набрав 12 очков (8+4).