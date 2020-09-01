СКА объявил о переходе Каменева из «Колорадо»

Пресс-служба петербургского СКА в официальном твиттере клуба объявила о переходе российского форварда Владислава Каменева из «Колорадо Эвеланш».

«СКА подписал контракт с двукратным вице-чемпионом МЧМ, обладателем Кубка Гагарина! Соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2021/22», – сказано в сообщении.

⚡Владислав Каменев - нападающий СКА, номер 98!⚡



СКА подписал контракт с двукратным вице-чемпионом МЧМ, обладателем Кубка Гагарина! Соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2021/22.



Приветствуем новичка! pic.twitter.com/BGwVzzAKXt — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 1, 2020

В сезоне-2019/20 Владислав сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 очков (1+8), но его не включили в заявку на плей-офф.