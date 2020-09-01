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01 сентября 20:39
автор: Виктор Шарафудинов

СКА объявил о переходе Каменева из «Колорадо»

24-летний нападающий получил 98-й номер.

Пресс-служба петербургского СКА в официальном твиттере клуба объявила о переходе российского форварда Владислава Каменева из «Колорадо Эвеланш».

«СКА подписал контракт с двукратным вице-чемпионом МЧМ, обладателем Кубка Гагарина! Соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2021/22», – сказано в сообщении.

В сезоне-2019/20 Владислав сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 очков (1+8), но его не включили в заявку на плей-офф.

Всего Каменев провел в элитной североамериканской лиге 66 встреч, отметившись 13 очками (3+10). Ранее он выступал за «Нэшвилл Предаторз».

В КХЛ центрфорвард в прошлом выступал за магнитогорский «Металлург», сыграв 67 матчей и набрав 12 очков (8+4).

источник: ХК СКА
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