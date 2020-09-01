Владислав Каменев: Хочу выходить на ведущие роли в СКА

– Конечно, есть мысли об Олимпиаде, но сперва нужно достичь чего-то в клубе, показать результат. Хочется наконец-то начать играть в хоккей, получать больше времени. Не так, как в НХЛ, где я был в четвертом звене, а выходить на ведущие роли. И, конечно, хочется добиться самых высоких результатов, выиграть кубок, – цитирует Каменева пресс-служба армейского клуба.

Ранее СКА сообщил о переходе 24-летнего нападающего из «Колорадо Эвеланш» – с ним был подписан двухлетний контракт. Игрок будет выступать под 98-м номером.

Всего Каменев провел в НХЛ 66 встреч, отметившись 13 очками (3+10) по системе «гол+пас». Ранее он играл за «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, что в новом сезоне КХЛ СКА стартует с гостевого матча с «Нефтехимиком». Игра состоится 4 сентября в 19:00 по московскому времени.