Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» и сократить счет в серии (видео)

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Клод Жиру (36-я минута), Джеймс ван Римсдайк (39), Мэтт Нисканен (45) и Скотт Лоутон (73). У нью-йоркского клуба отличились Джошуа Бэйли (22), Брок Нельсон (56) и Дерик Брассар (58).

Отметим, что на счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова результативная передача в эпизоде с победным голом, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал 28 сейвов.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Айлендерс», следующая встреча состоится 3 сентября.