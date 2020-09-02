«Авангард» представил форму на сезон-2020/21

«Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист нашей команды будет носить шеврон, посвященный юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом также подчеркивает надпись «ОМСК» на спине.

Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-черной основой. В то же время дополнительный цвет органично перекликается с палитрой ястреба на логотипе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте омской команды.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует в среду, 2 августа матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».