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02 сентября 09:40

«Авангард» представил форму на сезон-2020/21

В год 70-летия омского хоккея «Авангард» выпустил новую игровую форму, в которой будет выступать в предстоящем сезоне.

«Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист нашей команды будет носить шеврон, посвященный юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом также подчеркивает надпись «ОМСК» на спине.

Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-черной основой. В то же время дополнительный цвет органично перекликается с палитрой ястреба на логотипе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте омской команды.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует в среду, 2 августа матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: ХК «Авангард»
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«Авангард» представил форму на сезон-2020/21
В год 70-летия омского хоккея «Авангард» выпустил новую игровую форму, в которой будет выступать в предстоящем сезоне.
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