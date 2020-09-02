Тэтчер Демко: Первый старт в плей-офф - особенный момент для меня, мечтал о нем с детства

- Я узнал об этом решении вчера вечером. В итоге сегодня вечером мне пришлось вступить в игру, и я просто хотел помочь своей команде. К счастью, прошлой ночью мне удалось выспаться. И я сделал все возможное, чтобы быть готовым к работе. Это был особенный момент для меня, первый старт в плей-офф, где я хотел сыграть с самого детства. И получить такую возможность - это нечто особенное, - приводит слова Демко пресс-служба НХЛ.

Отметим, что 24-летний голкипер сделал 42 сэйва в пятом матче серии плей-офф с «Вегасом» (2:1), выиграл свой первый кубковый матч в карьере и был признан лучшим игроком встречи. До сегодняшней игры Демко провел в плей-офф лишь восемь с половиной минут.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вегаса», следующая встреча команд состоится 3 сентября.