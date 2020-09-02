ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 11:03

Робин Ленер: У нас были хорошие возможности забить, но Демко спасал «Ванкувер»

Голкипер «Вегаса» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Ванкувером» (1:2).

- «Ванкувер» играл немного лучше в обороне и сдерживал наши атаки. Они всей пятеркой играли довольно аккуратно и осторожно и держали нас на расстоянии. У нас были моменты, когда мы действительно давили и получали хорошие возможности забить, но Демко спасал их. Нам просто нужно перейти к следующей игре, и все будет хорошо, - приводит слова Ленера пресс-служба НХЛ.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вегаса», следующая встреча команд состоится 3 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ракитич расторг контракт с "Барселоной"В каких случаях ГИБДД может отказать в регистрации автомобиляРефери из Шотландии будет судить матч России и СербииВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмРэперы Pusha T и Logic стали совладельцами Chaos
КХЛ может использовать опыт НХЛ в случае второй волны коронавируса
В Национальной хоккейной лиге плей-офф проводят в двух канадских городах Эдмонтоне и Торонто без зрителей.
02.09.2020 12:30
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Джордан Эберле: «Айлендерс» нужно подготовиться к следующему матчу с «Филадельфией»
Нападающий «Айлендерс» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Филадельфией» (3:4 ОТ).
02.09.2020 12:27
Хоккей
Барри Тротц: Хочется завершить серию с «Филадельфией» как можно скорее
Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Филадельфией» (3:4 ОТ).
02.09.2020 12:01
Хоккей
Леонид Вайсфельд: Хочется прийти к тому, чтобы любая команда могла выиграть Кубок Гагарина
Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.
02.09.2020 11:29
Хоккей
Андрей Разин: «Северсталь» входит в сезон в состоянии близком к оптимальному
Главный тренер «Северстали» рассказал о готовности команды к сезону.
02.09.2020 11:14
Хоккей
Робин Ленер: У нас были хорошие возможности забить, но Демко спасал «Ванкувер»
Голкипер «Вегаса» прокомментировал поражение команды в пятом матче серии плей-офф с «Ванкувером» (1:2).
02.09.2020 11:03
Хоккей
Тэтчер Демко: Первый старт в плей-офф - особенный момент для меня, мечтал о нем с детства
Голкипер «Ванкувера» поделился эмоциями от своего дебюта в розыгрыше Кубка Стэнли.
02.09.2020 10:44
Хоккей
Трэвис Грин: Демко сегодня отлично со всем справился, горжусь им
Главный тренер «Ванкувера» оценил игру голкипера команды Тэтчера Демко в пятом матче серии плей-офф с «Вегасом» (2:1).
02.09.2020 10:29
Хоккей
«Авангард» представил форму на сезон-2020/21
В год 70-летия омского хоккея «Авангард» выпустил новую игровую форму, в которой будет выступать в предстоящем сезоне.
02.09.2020 09:40
Хоккей
Джеймс ван Римсдайк: Вздохнул с облегчением, когда забил впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф
Форвард «Филадельфии» прокомментировал победу команды в пятом матче серии с «Айлендерс» (4:3 ОТ).
02.09.2020 08:47
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика