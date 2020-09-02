Робин Ленер: У нас были хорошие возможности забить, но Демко спасал «Ванкувер»

- «Ванкувер» играл немного лучше в обороне и сдерживал наши атаки. Они всей пятеркой играли довольно аккуратно и осторожно и держали нас на расстоянии. У нас были моменты, когда мы действительно давили и получали хорошие возможности забить, но Демко спасал их. Нам просто нужно перейти к следующей игре, и все будет хорошо, - приводит слова Ленера пресс-служба НХЛ.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вегаса», следующая встреча команд состоится 3 сентября.