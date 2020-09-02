Леонид Вайсфельд: Хочется прийти к тому, чтобы любая команда могла выиграть Кубок Гагарина

- Благодаря жесткому потолку зарплат, по крайней мере на бумаге, отрыв между бедными и богатыми сократился, и чисто теоретически должно быть интереснее, чем в предыдущие сезоны. Другой вопрос, что хочется прийти к тому, чтобы вообще любая команда могла выиграть Кубок Гагарина, - передает слова Разина «РИА Новости».

Напомним, что начиная с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллиона рублей. В случае превышения клубом потолка заработных плат не более чем на два процента, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на два процента совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.