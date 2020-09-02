КХЛ может использовать опыт НХЛ в случае второй волны коронавируса

Континентальная хоккейная лига может рассмотреть возможность использования опыта НХЛ в случае второй волны коронаируса.

Об этом сообщил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

«Мы рассматривали такой вариант, когда принимали решение о приостановке или отмене предыдущего сезона, – цитирует Доброхвалова ТАСС. – К сожалению, в России не так много мест, которые могли бы принять такое количество команд, если речь идет о регулярном сезоне. Необходимое количество арен есть в Москве, Сочи, возможно, еще в паре регионов, но при этом лишать команду своего домашнего льда и возможности какого-то количества болельщиков видеть свою команду мы не собираемся.

Если произойдет так называемая вторая волна коронавируса и нам придется опять поднимать вопрос о приостановке или досрочном завершении сезона, такой формат соревнований может быть одним из сценариев, который мы можем рассмотреть. Но пока в такие негативные сценарии нам не хочется даже верить».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует сегодня матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.