«Амур» начнет сезон в КХЛ резервным составом из-за коронавируса

Хабаровский «Амур» отправился на выездную серию без нескольких ключевых игроков, включая иностранцев, поскольку у в команде обнаружили коронавирусную инфекцию у нескольких человек.

Ситуацию в интервью для официального сайта клуба объяснил исполняющий обязанности главного тренера Павел Торгаев:

«Мы уже сообщали, что ряд игроков сдали первичные положительные тесты на COVID-19. За прошедшие дни их стало больше, некоторые результаты подтвердились. Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. Есть игроки, которые уже выздоровели, что подтверждают тесты, сделанные накануне, но в соответствии с протоколами лиги, им необходимо дождаться второго отрицательного теста. Лишь тогда они смогут присоединиться к команде. Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем. Мы привлекли игроков молодёжной команды, это отличный шанс для них. Все, кто выйдут на лёд, будут биться, все соскучились по хоккею, а для «молодежи» это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне».

Хабаровская команда начнется сезон с четырех выездных матчей. 3 сентября «Амур» сыграет в Череповце с «Северсталью», а далее «тиграм» предстоят игры против «Локомотива» (5-го), «Авангарда» (7-го) и «Металлурга» (9-го).

Состав на это выездное турне выглядит следующим образом: