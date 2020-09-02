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02 сентября 16:48
автор: Владислав Корегин

Фан-клуб «Йокерита» хочет бойкотировать гостевой матч против минского «Динамо»

Игра должна пройти 3 сентября в 18:10 мск.

Фанатское объединение «Йокерита» выступило против проведения матча Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».

Отмечается, что главной причиной подобного решения вызвала текущая политическая ситуация в Белоруссии. В случае, если игра состоится, финские болельщики бойкотируют домашние матчи команды в рамках КХЛ сезона-2020/21.

По итогам минувшего сезона «Йокерит» финишировал на третьем месте Западной конференции, набрав 84 очка. Минское «Динамо» завершило «регулярку» на последней, 12-й строчке (39 очков).

источник: Etelapaaty
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Фан-клуб «Йокерита» хочет бойкотировать гостевой матч против минского «Динамо»
Игра должна пройти 3 сентября в 18:10 мск.
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