Фан-клуб «Йокерита» хочет бойкотировать гостевой матч против минского «Динамо»

Фанатское объединение «Йокерита» выступило против проведения матча Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».

Отмечается, что главной причиной подобного решения вызвала текущая политическая ситуация в Белоруссии. В случае, если игра состоится, финские болельщики бойкотируют домашние матчи команды в рамках КХЛ сезона-2020/21.

По итогам минувшего сезона «Йокерит» финишировал на третьем месте Западной конференции, набрав 84 очка. Минское «Динамо» завершило «регулярку» на последней, 12-й строчке (39 очков).