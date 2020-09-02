Убытки «Йокерита» за пять сезонов в КХЛ составили 67,5 миллионов евро

Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила о том, что «Йокерит» постоянно несет убытки, выступая в КХЛ.

Расходы клубы регулярно превышают доходы в два-три раза. Общие убытки команды «Йокерита» за пять первых лет в КХЛ составили 67,5 миллионов евро. По итогам сезона-2018/19 казна клуба потеряла 11,3 млн.

Команда из Хельсинки присоединилась к лиге в 2014 году. «Йокерит» регулярно выходит в плей-офф, а в 2015-м, 2018-м и 2020-м преодолевал первый раунд Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне финский клуб обыграл в четвертьфинале Западной конференции «Локомотив» (4-2), но серия против СКА не состоялась, поскольку сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.