«Сент-Луис» обменял Аллена в «Монреаль»

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен перешел в «Монреаль». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что 30-летний вратарь сменил клубную прописку в результате обмена. За его уход «Блюз» получат пики третьего и седьмого раундов драфта-2020.

Что касается «Монреаля», то помимо игрока, клуб также получит право выбора в седьмом раунде драфта 2022 года.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ канадец отыграл 21 матч и помог «Сент-Луису» одержать 12 побед. В плей-офф голкипер провел четыре матча, одержал две победы и отразил 93,5% бросков при надежности 1,89.