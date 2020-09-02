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02 сентября 20:54
автор: Артур Гичунцев

«Сент-Луис» обменял Аллена в «Монреаль»

Он уже выступал за «Канадиенс» – с 2008 по 2010 год.

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен перешел в «Монреаль». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что 30-летний вратарь сменил клубную прописку в результате обмена. За его уход «Блюз» получат пики третьего и седьмого раундов драфта-2020.

Что касается «Монреаля», то помимо игрока, клуб также получит право выбора в седьмом раунде драфта 2022 года.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ канадец отыграл 21 матч и помог «Сент-Луису» одержать 12 побед. В плей-офф голкипер провел четыре матча, одержал две победы и отразил 93,5% бросков при надежности 1,89.

источник: NHL (НХЛ)
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«Сент-Луис» обменял Аллена в «Монреаль»
Он уже выступал за «Канадиенс» – с 2008 по 2010 год.
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