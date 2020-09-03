Владислав Третьяк: Я получил удовольствие от матча ЦСКА – «Ак Барс»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился эмоциями после первого матча нового сезона КХЛ ЦСКА - «Ак Барс».

«Может быть, без Капризова ЦСКА и обеднел, но сегодня команда имела много моментов. Понравилось, как действовали молодые нападающие ЦСКА.

Хоккеисты сегодня не разочаровали, была хорошая игра, много опасных моментов, хорошие скорости. Я получил удовольствие от игры», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, вчера в матче за Кубок Открытия КХЛ «Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Джастин Азеведо и Дмитрий Воронков. У красно-синих по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.