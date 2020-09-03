Найджел Доус: ЦСКА - очень сильный соперник, который любит играть жестко

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ.

«Игра получилась трудной, ЦСКА - очень сильный соперник, который любит играть жестко. Мы хорошо сыграли в третьем периоде, а в овертайме добились победы», - цитирует хоккеиста ТАСС.

Напомним, вчера в матче за Кубок Открытия КХЛ «Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Джастин Азеведо и Дмитрий Воронков. У красно-синих по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.

Следующий матч армейцы проведут 4 сентября. Им предстоит домашний поединок с «Сочи». Игроки «Ак Барса» в тот же день примут «Витязь».