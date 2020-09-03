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03 сентября 08:27
автор: Юрий Нечаев

Радулов – после поражения от «Колорадо»: «Далласу» нужно больше времени проводить в чужой зоне

Встреча состоялась в Эдмонтоне.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился эмоциями после поражения от «Колорадо» в шестом матче серии плей-офф НХЛ.

«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне. Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждет седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся», — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Колорадо» обыграл «Даллас» в шестом матче серии плей-офф со счетом 4:1.

В составе победителей одну из шайб забросил Никита Задоров, отличившийся с передачи Владислава Наместникова.

У «Далласа» одно очко за результативную передачу набрал Денис Гурьянов. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 20 бросков из 23.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч состоится 4 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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