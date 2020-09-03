Радулов – после поражения от «Колорадо»: «Далласу» нужно больше времени проводить в чужой зоне

Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился эмоциями после поражения от «Колорадо» в шестом матче серии плей-офф НХЛ.

«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне. Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждет седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся», — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Колорадо» обыграл «Даллас» в шестом матче серии плей-офф со счетом 4:1.

В составе победителей одну из шайб забросил Никита Задоров, отличившийся с передачи Владислава Наместникова.

У «Далласа» одно очко за результативную передачу набрал Денис Гурьянов. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 20 бросков из 23.