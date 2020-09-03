Никитин - после поражения от «Ак Барса»: Есть вопросы по игровой дисциплине

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин посетовал на ненужные удаления в матче за Кубок Открытия КХЛ против «Ак Барса».

«Счет по игре, думаю. К самоотдаче и работе претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине, ненужные удаления. Думаю, это «Ак Барс» заставлял делать. Работы много. Очень хорошо, что сразу такой соперник, который дал нам направление», - цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, вчера в матче за Кубок Открытия КХЛ «Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Джастин Азеведо и Дмитрий Воронков. У красно-синих по шайбе забросили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.

Следующий матч армейцы проведут 4 сентября. Им предстоит домашний поединок с «Сочи». Игроки «Ак Барса» в тот же день примут «Витязь».