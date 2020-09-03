Нападающий «Ак Барса» Воронков признан лучшим игроком стартового дня сезона в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков признан лучшим игроком КХЛ по итогам первого дня сезона-2020/21.
19-летний форвард набрал 41% голосов болельщиков, сообщает пресс-служба Лиги.
19-летний казанец Дмитрий Воронков набрал 41% ваших голосов в ВК и был признан лучшим игроком стартового дня сезона 2020/2021! pic.twitter.com/nyJELy1L4P— КХЛ (@khl) September 3, 2020
Напомним, сезон КХЛ стартовал матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Победу в этой игре одержал казанский клуб со счетом 3:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Воронков.