Гатиятулин будет удаленно руководить «Трактором» во время матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин во время домашнего матча против «Автомобилиста» будет руководить командой удаленно.

Об этом сообщил генеральный директор Иван Савин.

«Перед матчем с «Автомобилистом» важно сообщить, что Анвар Гатиятулин не так давно перенес ОРВИ средней степени тяжести, поэтому по рекомендации медицинского штаба на протяжении нескольких дней главный тренер должен воздержаться от нахождения на льду.

Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса, Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат», – цитирует слова Савина телеграм-канал «Трактора».

Матч «Трактор» – «Автомобилист» начнется в 17:00 по московскому времени и станет для обеих команд первым в нынешнем сезоне.