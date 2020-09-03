«Йокерит»: Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение

- Еще две недели назад мы уже волновались о том, какая ситуация в Минске. Вы знаете, о чем речь, обо всем том, что творится в Белоруссии. То есть мы приняли решение, руководствуясь исключительно мерами безопасности. Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение в матче с минским «Динамо». Мы уже думаем о субботнем матче в Риге, - передает слова Кеурулайнена «РИА Новости».

Напомним, что в четверг матч между минским «Динамо» и «Йокеритом» не состоялся. Финны не вылетели в столицу Белоруссии. А КХЛ приняла единственно правильное решение – засчитала «шутам» техническое поражение.