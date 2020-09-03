Две передачи Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор»

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Сергей Зборовский (17-я минута), Алексей Макеев (52) и Дэн Секстон (57), у челябинской команды точным броском отличился Сергей Калинин (24).

В следующем матче «Трактор» на своем льду сыграет против «Куньлуня», а «Автомобилист» на выезде встретится со «Спартаком».

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«Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Зборовский (Хрипунов, Литовченко), 16:58 – 0:1. Калинин (Пилут, Бывальцев), 23:58 – 1:1 (бол). Макеев (Дацюк), 51:55 – 1:2. Секстон (Дацюк), 56:36 – 1:3 (мен).