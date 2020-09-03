«Спартак» крупно проиграл «Локомотиву», пропустив семь шайб (видео)

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (4-я минута), Егор Аверин (19), Магнус Пяаярви (29), Артур Каюмов (42), Павел Красковский (42) и Егор Коршков (43, 57), у московского клуба точными бросками отличились Мартин Бакош (34) и Анатолий Никонцев (60).

В следующем матче «Локомотив» дома сыграет против «Амура», а «Спартак» в гостях встретится с «Автомобилистом».

Добавим, что еще в одной встрече регулярного чемпионата «Северсталь» на своем льду обыграла «Амур» со счетом 6:4.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Голы: Ткачев (Марченко, Коршков), 3:07 – 1:0. Аверин (Малышев, Иванов), 18:20 – 2:0. Пяярви-Свенссон (Осипов), 28:12 – 3:0 (бол). Бакош (Юсе, Лехтеря), 33:43 – 3:1 (бол). Каюмов (Охтамаа, Рафиков), 41:17 – 4:1 (бол). Красковский (Алексеев), 41:43 – 5:1. Коршков (Пяярви-Свенссон), 42:47 – 6:1. Коршков (Пяярви-Свенссон, Ткачев), 55:13 – 7:1. Никонцев (Широков) – 7:2 (бол).