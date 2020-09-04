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04 сентября 06:22
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» во втором овертайме и сравнять счет в серии

Седьмой матч полуфинала Восточной конференции состоится в ночь с 5 на 6 сентября.

Шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» завершился со счетом 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) по итогам второго овертайма. Счет в серии 3-3.

По ходу первого периода «Филадельфия» вела 2:0. Счет на 11-й минуте открыл Кевин Хейз, а на 12-й отличился Джеймс ван Римсдайк.

Далее инициативу перехватили «Айлендерс», и к 24-й минуте команда из Нью-Йорка вышла вперед. Деррик Брассар забросил первую шайбу «островитян» на 17-й, на 22-й отличился Мэтт Мартин, а затем Андерс Ли реализовал большинство.

На 34-й австрийский форвард «Флайерз» Михаэль Раффль сравнял чет, однако точный бросок Мэтью Барзала за 30 секунд до перерыва все-таки оставил «Айлендерс» в лидерах по итогам второго периода.

«Филадельфия» вновь отыгралась на 50-й минуте стараниями Скотта Лотона, и команда пришлось определять победителя в дополнительное время.

Исход встречи решил точный кистевой бросок Ивана Проворова. Российский защитник отличился на 16-й минуте второго овертайма после передачи Хейза.

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Семен Варламов отразивший 26 бросков из 31.

Первой звездой матча признали голкипера «Филадельфии» Картера Харта, который совершил 49 сэйвов при 53 бросках хоккеистов «Айлендерс».

Проворов был признан второй звездой встречи.

источник: «Советский спорт»
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