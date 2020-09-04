Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» во втором овертайме и сравнять счет в серии

Шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» завершился со счетом 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) по итогам второго овертайма. Счет в серии 3-3.

По ходу первого периода «Филадельфия» вела 2:0. Счет на 11-й минуте открыл Кевин Хейз, а на 12-й отличился Джеймс ван Римсдайк.

Далее инициативу перехватили «Айлендерс», и к 24-й минуте команда из Нью-Йорка вышла вперед. Деррик Брассар забросил первую шайбу «островитян» на 17-й, на 22-й отличился Мэтт Мартин, а затем Андерс Ли реализовал большинство.

На 34-й австрийский форвард «Флайерз» Михаэль Раффль сравнял чет, однако точный бросок Мэтью Барзала за 30 секунд до перерыва все-таки оставил «Айлендерс» в лидерах по итогам второго периода.

«Филадельфия» вновь отыгралась на 50-й минуте стараниями Скотта Лотона, и команда пришлось определять победителя в дополнительное время.