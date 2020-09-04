«Ванкувер» обыграл «Вегас» и сравнял счет в полуфинальной серии Западной конференции

В шестой встрече второго раунда Кубка Стэнли «Вегас» проиграл «Ванкуверу» с результатом 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Счет в серии 3-3.

На третьей минуте счет открыл Джейк Виртанен, а еще три шайбы хоккеисты «Кэнакс» забросили в третьем периоде. На 42-й минуте автором гола стал Джей Ти Миллер, на 49-й в формате четыре на четыре отличился Куинн Хьюз. На 56-й шайбу в пустые ворота «Вегаса» направил Бо Хорват.

Ворота «Ванкувера» защищал Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков хоккеистов «Голден Найтс» и впервые в карьере сыгравший «на ноль» в плей-офф.

После четвертого матча «Вегас» вел в серии 3-1.