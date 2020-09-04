«Айлендерс» – «Филадельфия». Проворов признан второй звездой матча

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов назван второй звездой матча с «Айлендерс».

Напомним, его команда выиграла поединок в овертайме – 5:4. Проворов забросил решающую шайбу. Также на его счету голевой пас в основное время. Он завершил встречу с коэффициентом полезности «+3».

Первой звездой матча признан стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт. Он оформил 36 сэйвов. Звание третьей звезды досталось форварду «Айлендерс» Мэтью Барзалу, который набрал 2 очка (1+1).

Добавим, что решающий матч команды проведут 6 сентября.