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04 сентября 10:16
автор: Артур Гичунцев

«Айлендерс» – «Филадельфия». Проворов признан второй звездой матча

Россиянин помог «летчикам» одержать победу и сравнять счет в серии (3-3).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов назван второй звездой матча с «Айлендерс».

Напомним, его команда выиграла поединок в овертайме – 5:4. Проворов забросил решающую шайбу. Также на его счету голевой пас в основное время. Он завершил встречу с коэффициентом полезности «+3».

Первой звездой матча признан стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт. Он оформил 36 сэйвов. Звание третьей звезды досталось форварду «Айлендерс» Мэтью Барзалу, который набрал 2 очка (1+1).

Добавим, что решающий матч команды проведут 6 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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«Айлендерс» – «Филадельфия». Проворов признан второй звездой матча
Россиянин помог «летчикам» одержать победу и сравнять счет в серии (3-3).
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