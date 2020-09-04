Воробьев - после победы над «Куньлунем»: «Металлургу» надо работать над реализацией моментов

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пауза между играми несколько сбила темп, пришлось входить в игру. Было много шансов, которые мы не реализовали, надо работать над завершающей стадией. Нам надо было решать самим все в первом периоде, когда играли в большинстве», – приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

Напомним, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли «Куньлунь» со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников и Харри Песонен. Соперник ответил результативным броском Руслана Педана.

6 сентября магнитогорцы дома примут «Сочи», а «Куньлунь» сыграет в гостях с «Трактором».