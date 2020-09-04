СКА в гостях обыграл ﻿«Нефтехимик»

Петербургский клуб открыл счет в первом периоде усилиями Игоря Ожиганова (13-я минута). Во второй двадцатиминутке Антон Бурдасов (40) удвоил преимущество гостей. Хозяева смогли забить лишь однажды – на 51-й минуте Александр Кучерявенко пробил ворота голкипера армейцев Александра Самонова.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» дома примет «Витязь». Обе встречи пройдут 6 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ожиганов (Антипин, Подколзин), 12:47 – 0:1. Бурдасов (Бенгссон, Вл.Ткачев), 39:33 – 0:2. Кучерявенко (Бикмуллин, Семенов), 50:08 – 1:2.