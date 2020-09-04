«Ак Барс» на своем льду крупно проиграл «Витязю»

«Ак Барс» на своем льду проиграл «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:4.
Победу гостям принесли точные броски Егора Воронкова, Александра Дергачева, Виталия Попова и Федора Малыхина. Двое последних поразили пустые ворота.
Следующие матчи обе команды проведут 6 сентября. «Ак Барс» примет СКА, а «Витязь» сыграет в гостях против «Нефтехимика».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Воронков, 0:51. Дергачев, 37:49. Попов, 59:28 (п.в.). Малыхин, 59:51 (п.в.).