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04 сентября 22:32
автор: Юрий Нечаев

Брагин - после победы над «Нефтехимиком»: Претензий к команде больше, чем положительных моментов

СКА одержал первую победу в сезоне.

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ждали, что игра будет непростая. «Нефтехимик» - молодая, непростая команда с огромным желанием. На соперника ничего не давило психологически, они играли боевито. Где-то повезло, забросили две шайбы. Первая игра не бывает простой, но главное, что мы выиграли. Хотя претензий к команде больше, чем положительных моментов», - цитирует специалиста пресс-служба Лиги.

Напомним, хоккеисты СКА одержали гостевую победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов. Хозяева смогли ответить заброшенной шайбой Александра Кучерявенко.

6 сентября СКА сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» дома примет «Витязь».

источник: КХЛ
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