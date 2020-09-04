Квартальнов - после поражения от «Витязя»: В хоккей играют характером

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не скрывал эмоций после поражения от «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Можешь быть каким угодно крутым, но в хоккей играют характером. Если проигрывается игра один в один, рушится любая система, любое начинание. То, что на предсезонке нас все записали фавориты, на бумаге писали про состав, это хорошо дома прийти, на холодильник повесить, маме с папой рассказывать. А здесь это не нужно, нужно играть», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Ак Барс» на своем льду проиграл «Витязю» со счетом 0:4.

Победу гостям принесли точные броски Егора Воронкова, Александра Дергачева, Виталия Попова и Федора Малыхина. Двое последних поразили пустые ворота.

Следующие матчи обе команды проведут 6 сентября. «Ак Барс» примет СКА, а «Витязь» сыграет в гостях против «Нефтехимика».